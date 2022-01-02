شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين محاولات استهداف أمن المملكة: لابد من تحرك سريع للمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية، عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.