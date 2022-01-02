شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تجرى فحصا لعينات عشوائية من ماء زمزم للتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فحصا لأكثر من 30 عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته، وخلوه من أي ملوثات، إضافة إلى رفع الإجراءات الاحترازية، وتكثيف عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم، لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام.وفق بيان صحفى.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام، لتطبيق الإجراءات الوقائية كاملة داخل المسجد الحرام، عبر حزم من الخدمات الميدانية والخدمية المُراعى في مخرجاتها متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لمواكبة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مشيرا إلى أن الوكالة وفرت خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع أكثر من (4000) عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة به.

وذكر الجابري أن أكثر من (5000) حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (200) ألف لتر.

من جانب آخر بين أن أكثر من ( 4000 ) عامل وعاملة، يشرف عليهم (200) مشرف يقومون بغسل المسجد الحرام (10) مرات يومياً واستخدم (130) ألف لتر من المطهرات الصديقة للبيئة، و (2500) ألف لتر من المعطرات، و تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، والمسعى بأدواره.

واستخدام أكثر من ( 500 ) آلة تستخدم لتنظيف وتطهير المسجد الحرام، بالإضافة إلى عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (34) ألف لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد ، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوتا ذكيا للتعقيم و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية و ( 20 ) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.