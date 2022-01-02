هكذا تخسر الوزن الزائد دون حميات قاسية في 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قدمت أخصائية تغذية أسترالية نصائحها حول نظامها الغذائي والتمارين الرياضية لفقدان الدهون بشكل مستدام في عام 2022.



وفي منشور على موقع إنستغرام، قالت مدربة اللياقة الشخصية من سيدني، ميج بيرك، إن الوقت قد حان لتوديع الحميات الغذائية المبتذلة، وأضافت "في كثير من الأحيان يبالغ الناس في تعقيد الطريق لتحقيق أهدافهم. لست بحاجة إلى فعل أي شيء جذري. فقط احرص على الالتزام بالأساسيات يوميًا".

وتبدأ ميج باقتراح تحديد هدف لكمية الماء التي يجب شربها كل يوم والتأكد من تحقيقها، وتقول "بقاء الجسم رطبًا ضروري لهدف إنقاص الوزن، والصحة العامة، والحفاظ على الطاقة، وتحسين الأداء، ومحاربة الجوع، وحماية الجلد، والهضم والكثير من الأهداف الصيحة الأخرى".

ونصحت ميج بالتركيز على البروتينات وليس الامتناع عن جميع الأطعمة التي تستمتع بها من أجل الوصول إلى خسارة الوزن، وركز على دمج البروتينات في نظامك الغذائي باعتدال وتزويد جسمك بالسعرات الحرارية الكافية.

وقالت ميج إن النوم غالبًا ما يتم تجاهله، ولكنه أمر حيوي لتحسين مستويات الطاقة والأداء في صالة الألعاب الرياضية، وتوصي برفع الأثقال كأفضل تمرين لخسارة الوزن، وإيجاد نمط للتدريب تستمتع به والالتزام بالجلسات الأسبوعية. وركز على التحميل الزائد بشكل تدريجي في جلساتك.

وقالت ميج إنها تضع هدفًا "غير قابل للتفاوض" وتحرض على تحقيقه يوميًا، ونصحت بعدم الاعتماد على الرقم الموجود على الميزان لرصد التقدم بل التقاط الصور والقياسات، وعدم الاستغناء عن الكربوهيدرات أو السكر والقيام بتمارين القوة.

كما أوضحت أنه لتفقد الدهون، يجب أن تكون في حالة نقص في السعرات الحرارية، ولا يوجد أطعمة تحرق الدهون وأن تمارين القلب مبالغ فيها لفقدان الدهون، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.