دراسة: تناول مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية لا يقي من الاكتئاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وجدت دراسة جديدة أن تناول مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية لا يقي من الاكتئاب ولا يحسن الحالة المزاجية.



وجدت دراسة جديدة أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية لا يقي من الإصابة بالاكتئاب ولا يؤدي لتحسين الحالة المزاجية، وفقاً لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، أن بيانات الدراسة أظهرت أن المشاركين الذين تناولوا جراماً واحداً، أو ما يزيد قليلاً عن ربع أونصة من المكمل الغذائي الشهير، تعرضوا لخطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 13٪ أكثر من أولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً.

وقال الباحثون في الدراسة إن أولئك الذين استخدموا المكمل أفادوا أيضاً بعدم حدوث تحسن كبير في حالتهم المزاجية، مشيرين إلى أن النتائج التي توصلوا إليها لا تدعم استخدام مكملات "أوميجا 3" للوقاية من الاكتئاب.

وفي هذه الدراسة، قام باحثون من مستشفى "ماساتشوستس العام" وكلية الطب بجامعة "هارفارد"، الولايات المتحدة، بتقييم آثار استخدام مكملات أحماض "أوميجا 3" الدهنية على مخاطر الإصابة بالاكتئاب لدى أكثر من 18 ألف بالغ في سن الـ50 وما فوق على مدى خمس سنوات.

وأشار الباحثون إلى أن حوالي نصف المشاركين في الدراسة تناولوا مكملات "أوميجا 3" يومياً خلال فترة الدراسة، بينما تناول النصف الآخر علاجاً وهمياً.

وأظهرت البيانات أنه خلال فترة الخمس سنوات، أصيب 651 (7٪) من المشاركين في المجموعة التي تناولت الأوميجا 3 بالاكتئاب مقارنة بـ583 (6٪) من المشاركين في المجموعة الثانية.

ووفقاً للنتائج، التي تم نشرها في مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية"، فإن المشاركين في المجموعتين قد حصلوا على نتائج مماثلة في التقييمات المصممة لتقييم الحالة المزاجية ووجود أعراض الاكتئاب، كما أفاد الباحثون بأن نسباً مماثلة من المشاركين أيضاً في كلا المجموعتين أبلغوا عن آثار جانبية من العلاجات التي تلقوها خلال الدراسة، حيث أبلغ حوالي 3٪ عن مضاعفات مرتبطة بالقلب، وهو ما رأوا أنه أمر ذو أهمية كبيرة وذلك بالنظر إلى أن تناول الكثير من أوميجا 3 مرتبط بأمراض القلب.