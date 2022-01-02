إطلاق صندوق وحدة الذاكرة الشبكية CS351 الجديد لمحبي تخزين البيانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

أعلنت شركة سيلفرستون SilverStone عن إطلاق صندوق وحدة الذاكرة الشبكية CS351 الجديد.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الصندوق الجديد يشتمل على خمس فتحات Hot Swap، ويأتي بأبعاد مدمجة 265 x 411 x 209 ملم.

وأكدت شركة سيلفرستون على أن الصندوق الجديد يتيح إمكانية تركيب اللوحات الرئيسية بتنسيق Micro-ATX أوMini-DTX أوMini-ITX مع إمكانية استعمال وحدات إمداد بالطاقة قياسية، ولا يزيد طولها في أحسن الأحوال على 150 ملم.

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وأشارت الشركة التايوانية إلى أنه يمكن تركيب مروحة معالج بارتفاع 82 ملم، ويقتصر طول بطاقات الشبكة على 160 ملم، حيث قد تتسبب بطاقات التوسيع في إعاقة تركيب الأقراص الصلبة 2.5 بوصة.

وعلى الجانب الأمامي يوجد خمس فتحات لتركيب الأقراص الصلبة قياس 2.5 و3.5 بوصة، والتي يتم توصيلها عن طريق SATA بسرعة تصل إلى 6 جيجابت/الثانية أو SAS بسرعة تصل إلى 12 جيجابت/الثانية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على الجانب أيضا على اثنين من منافذ USB-C واثنين من منافذ USB 3.0 ومنفذ صوت مدمج، وقد قامت الشركة التايوانية بتركيب مروحة واحدة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب ثلاث مراوح 40 ملم إضافية على الجانب الخلفي ومروحتين 80 ملم في الغطاء.

ولم تفصح شركة سيلفرستون عن أية بيانات بشأن موعد إطلاق صندوق وحدة الذاكرة الشبكية الجديدة أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.