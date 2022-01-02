سوق التطبيقات ينمو عالميا بأكبر تسارع تاريخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قفز عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم خلال 2021 بمقدار 10 مليارات مرة عن العام 2020، ليصل الإجمالي إلى حوالي 140 مليار مرة.



واصلت سوق تطبيقات الأجهزة الذكية نموها خلال العام الماضي لمستويات غير مسبوقة، حيث وصل عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية إلى مستوى قياسي جديد.

يأتي ذلك، مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات سواء عبر آب ستور أو جوجل بلاي إلى 135 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب أحدث التقارير.

وبحسب شركة آب آني لمتابعة سوق التطبيقات، فإن هذا الرقم مرشح للزيادة عند صدور البيانات النهائية للعام الماضي بإضافة مبيعات التطبيقات على المتاجر الأخرى في الصين.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير القول، إن عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي زاد بمقدار 10 مليارات مرة عن العام 2020، ليصل الإجمالي إلى حوالي 140 مليار مرة.

وأشار تك كرانش إلى أن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة الذكية أصبحت صناعة ضخمة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي تطور تطبيقات تستهدف الأجهزة المحمولة أولا في عام 2019 إلى 544 مليار دولار.

وهذا الرقم يزيد بمقدار 6.5 مرة عن القيمة السوقية لشركات البرمجيات التي لا تطور تطبيقات للأجهزة المحمولة.

في الوقت نفسه ضخ المستثمرون خلال العام الماضي 73 مليار دولار كاستثمارات في شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة نسبتها 27% سنويا.

من ناحية أخرى، توقعت شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات وصول عدد شركات التطبيقات التي حققت أرباحا سنوية بقيمة مليون دولار لأول مرة خلال العام الماضي إلى حوالي ضعف عدد الشركات المناظرة التي حققت أول مليون دولار أرباح صافية في 2016.

وأضافت الشركة أن عدد الشركات التي حققت أول مليون دولار أرباح خلال العام الماضي بلغ 900 ألف شركة، مقابل 475 ألف شركة في 2016.