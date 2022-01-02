5500 لاجئ سوري غادروا الأردن إلى بلدهم العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

صرح ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، بأن 5500 لاجئ ولاجئة سوريين غادروا الأردن وعادوا إلى بلادهم في عام 2021، مؤكداً أن عودتهم كانت "طوعية".



ونقل موقع قناة "المملكة" اليوم الأحد عنه القول، إن استطلاعات رأي تجريها المفوضية تظهر أن "أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم لكنهم غير قادرين بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في سوريا، وأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي للشباب، وأخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية هناك".

ويستضيف الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بالنسبة لعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 759745 لاجئاً بينهم 672599 لاجئاً سورياً مسجلاً و66386 لاجئاً عراقياً و12787 لاجئاً يمنياً، و5891 لاجئاً سودانياً، و658 لاجئاً صومالياً و1424 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

وتقول الحكومة من جانبها، إن هناك 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وعن مغادرة اللاجئين السوريين من الأردن إلى دول أوروبية وتقطع السبل بهم عند الحدود البيلاروسية، أوضح بارتش أن المفوضية تجري حملات توعية للاجئين غير المغادرين وإبلاغهم بالمخاطر التي تعرض لها اللاجئون هناك.