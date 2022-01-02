شكرا لقرائتكم خبر عن وزير صحة لبنان: ندرس قرار الإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات"أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، أن "قرار إغلاق البلد يدرس بتأن وفق الارقام والمعطيات المتوافرة والسؤال المطروح عن الفترة الزمنية لهذا الأقفال، خصوصا أن وضع لبنان لا يحتمل، ولكن اذا تسارعت وتيرة الانتشار فنحن مستعدون لاتخاذ القرار". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.



وأكد الأبيض أن "كل الجهود والمحاولات التى اعتمدتها الوزارة منذ بداية شهر الاعياد كانت لتضييق الخناق والحد من الاختلاط لتفادى الوصول إلى هذا الإجراء لكن التطبيق على أرض الواقع لم يكن كافيا".



وأوضح أن "الارتفاع المفاجئ بالإصابات يشير إلى انتشار متحور أوميكرون الذى يمضى وقتا أكثر فى الجزء العلوى من الجهاز التنفسى لذلك تتشابه أعراضه والانفلونزا الموسمية والعمل جار على رفع القدرة الاستيعابية فى المستشفيات"، مثنيا على "الأرقام التى حققتها الوزارة من خلال ماراتون التلقيح".



واعتبر أن "الموجة الجديدة ستكون أكبر من ناحية الاعداد، ولكن انحسارها سيكون سريعا".



ورأى أن "مشكلة الدواء مالية وأن جزءا منها على صلة بالسياسات الخاطئة التى اتبعت سابقا"، مشيرا إلى أن "فقدان الأدوية أوجد السوق السوداء التى تسمح للمحتكرين بيعها بأسعار مرتفعة".



وكشف عن العمل على بطاقة دوائية تتابع مسار الدواء من لحظة دخوله إلى لبنان إلى حين وصوله إلى المواطن لتأمين حصول كل مريض على دوائه وضبط حركة الدواء على أن تكون البداية مع أدوية مرضى السرطان.



ولفت إلى "توافر أدوية للأمراض المزمنة توزع مجانا فى مراكز الرعاية الصحية الموزعة فى المناطق"، وكشف عن أن "دعم المستلزمات الخاصة بغسل الكلى، دعامات القلب لا يزال قائما، ولو بنسب متفاوتة ويشمل عددا من الفحوص المخبرية الأساسية"، وعن الواقع الحكومى ومصير اجتماعات مجلس الوزراء، تمنى الأبيض "لو تجتمع الحكومة أمس قبل اليوم لكن الامور تنتظر الحلحلة فى ظل فشل واضح فى معالجة اختلافاتنا".