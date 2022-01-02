بعد تفشي أوميكرون.. بريطانيا تطلب من القطاع العام اختبار خطة "السيناريو الأسوأ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

طلبت بريطانيا من قيادات القطاع العام اختبار خطط الطوارئ للتصدي لأسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25% من العاملين، وذلك في إطار الجهود الرامية للتخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.



وقالت الحكومة في بيان إنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطرابا في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي واضطرار من تثبت إصابتهم بالمرض لعزل أنفسهم سبعة أيام على الأقل.

وأضافت "حتى الآن ظل الاضطراب الذي تسبب فيه أوميكرون تحت السيطرة في أغلب القطاع العام لكن قيادات القطاع العام تلقت طلباً لاختبار الخطط تحسبا لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة غياب 10% و20% و25% من قوة العمل".

وارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة بكوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد إلى 189846 يوم الجمعة بزيادة كبيرة عما حدث في فترات الذروة السابقة.

غير أن حالات الدخول للمستشفيات والوفيات ظلت منخفضة بشدة عما كانت عليه في الموجات السابقة.