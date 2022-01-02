بالأرقام.. كورونا يواصل الانتشار في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 298 حالة، ووفاة واحدة.



ووفقا لإحصاء وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 558,106 حالات.

وبلغت الحالات الحرجة 69 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 542,413 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8879 حالة وفاة.

وقررت السعودية، إعادة تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات اعتبارا من الخميس الماضي.