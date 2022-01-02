شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى السعودى يبدأ زيارة رسمية للبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، وذلك على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل. وفق واس.



ويلتقي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما سيجري مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى في البحرين، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الدكتور آل الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص واهتمام قيادة البلدين على تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية بشكل عام وعلى وجه الخصوص بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين.



وأكد رئيس مجلس الشورى أن العلاقات البرلمانية تشهد تقدماً كبيراً تترجمه الزيارات الثنائية المتبادلة ومستوى التنسيق بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى في البحرين سواءً على مستوى رئاسات المجالس أو على مستوى الأعضاء في اللجان البرلمانية المشتركة، مبيناً أن ما وصل إليه التعاون البرلماني بين البلدين يعكس رغبة الجانبين على مواصلة الدفع بأوجه العمل إلى مستويات تواكب عزيمة قيادتي البلدين على استمرار المسيرة المباركة للتعاون الأخوي من أجل تحقيق النماء والازدهار للشعبين الشقيقين.



ويضم وفد رئيس مجلس الشورى مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء، و الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، وسمية بنت أنور جبرتي، ومدير عام العلاقات العامة والمراسم خالد التركي، ومدير عام إدارة المراسم محمد البراهيم.