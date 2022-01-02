شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة للأمير النائم من غرفته بالمستشفى مع والده احتفالا بحلول عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت مجموعة صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، للأمير السعودى الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميا باسم "الأمير النائم" أثناء احتفال والده معه من داخل غرفته بالمستشفى، بحلول العام الميلادى الجديد 2022.

وظهر في الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، يحتضن ابنه النائم فى غيبوبة منذ سنوات طويلة على سرير طبى فى المستشفى، حيث تزينت غرفة المستشفى بزينه بسيطة لعيد الميلاد.



الصور المتداولة

وفى يناير من العام الماضى 2021، انتشر أيضًا مقطع فيديو على السوشيال ميديا، للأمير النائم وهو يحرك يده، وذلك استجابة لتوجيهات طبيبه الخاص، وظهر فى مقطع الفيديو، التي نشرته صفحة "أنباء السعودية" على "تويتر"، "الأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب"، وذلك بعد غيبوبة دامت 15 عاما، ولم يظهر الفيديو الذى تم تداوله أى تاريخ لوقت التقاطه.



الامير النائم فى غرفة المستشفى



الأمير خالد يقبل جبين ابنه الامير النائم



الأمير خالد يحتضن ابنه الامير النائم

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي فى غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.