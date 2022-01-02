شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة بمعدل الإصابات.. «الصحة» تسجل 1024 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 298 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 69 حالة.

منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:

الأحد: 389

الإثنين: 524

الثلاثاء: 602

الأربعاء: 744

الخميس: 752

الجمعة : 819

السبت : 846

اليوم الأحد : 1024

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: