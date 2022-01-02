شكرا لقرائتكم خبر عن للراغبين في تعلم القيادة.. خدمة جديدة من “المرور” لحجز المواعيد إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق خدمة جديدة لتسهيل الحجز لتعليم القيادة. وأوضحت إدارة المرور، أن الخدمة تتمثل في حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية ‎أبشر. وأشارت إلى أن الخدمة ستكون متوفرة ابتداءً من يوم الثلاثاء 1443/6/1هـ. طريقة الوصول للخدمة: -الدخول على منصة أبشر واختيار مواعيد -اختيار المرور ثم حجز موعد -اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة

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