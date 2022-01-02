مصر تتسلم من أمريكا 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت السفارة الأمريكية لدى مصر، السبت، بوصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة.



وأضافت السفارة الأمريكية، أن هذه الهدية تعكس التزام الولايات المتحدة المستمر لدعم مصر في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.

وأشارت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين إلى أن تسليم 1.5 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر إلى الشعب المصري يعني أن الولايات المتحدة قد وفرت حتى الآن بالشراكة مع مبادرة كوفاكس، أكثر من 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمصر.

وأضافت شامبين أنه سيتم إرسال هذه الجرعات من لقاح فايزر إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وتخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف والمستخدمة حصرياً للقاح فايزر.

وأوضحت أنه سيتم توزيع هذه الجرعات على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم توفيرها للمواطنين المصريين والمقيميين.