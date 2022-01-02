خبيرة تغذية تحذر من مثبطات الشهية (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذّرت خبيرة التغذية أنجيلا كلاوزن من بعض مثبطات الشهية أو العلاجات، التي يتم الإعلان عنها لسد الشهية أو حرق الدهون وإنقاص الوزن.



وقالت عضو مركز استشارات المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية، إن إنقاص الوزن عن طريق مدرات البول مثلا، وإن كان له تأثير سريع في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من السوائل، إلا أنه في النهاية لا يعني التخلص من الدهون.

بالإضافة إلى أن المواد، التي تقلل الشهية مثل الجلوكومانان قد تتسبب في انسداد معوي، إذا لم يتم شرب سوائل كافية معها، وعلى الرغم من أن هذه العلاجات تشعر المرء بالشبع، إلا أن الجوع سيعاود هجماته مرة أخرى بعد توقف مفعول العلاج، وهو ما يعرف بتأثير اليويو، على حد تعبيرها.

ونصحت الخبيرة الألمانية بتقليل الاعتماد على مثل هذه العلاجات واستبدالها بالخضراوات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية، والتي تمد الجسم بالعناصر الهامة لعملياته الحيوية على العكس من مخفوق الحمية الغذائية عن طريق المساحيق، بالإضافة إلى أن العديد من المكملات الغذائية تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.