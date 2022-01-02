التحالف العربى يعترض 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

القاهرة - سامية سيد - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية .

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد، أنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيرة من داخل العاصمة اليمنية صنعاء.. مشيرا إلى أنه استجابة للتهديد فقد جرت مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية.

وكان التحالف، أعلن في وقت سابق أنه رصد نشاطا معاديا باطلاق طائرات مسيرة من العاصمة صنعاء .