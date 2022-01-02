شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال قوة تابعة لـ"سوات" تسببت بحادثة جبلة فى بابل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقى، اليوم الأحد، باعتقال قوة تابعة لـ"سوات" تسببت بحادثة جبلة في محافظة بابل.

وحسب موقع السومرية نيوز قال المصدر، إن "لجنة عليا من الأمن الوطني متمثلة بوكيل جهاز الأمن الوطني العراقي واستئناف بابل اعتقلت قوة سوات وبعض ضباط المحافظة الذين تسببوا بحادثة جبلة".

وقبيل ساعات من استقبال العام الجديد، ضجت الأوساط الشعبية والسياسية في العراق بحادثة مقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة في جبلة بمحافظة بابل في جريمة اعتبرها كثيرون "إبادة جماعية".