شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم والشرقية. عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (علقان، جبل اللوز، الزيته).

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و اوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 02:16 و الجزر الأول عند الساعة 19:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:21.

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا و يحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والمد الثاني عند الساعة 22:16 و الجزر الأول عند الساعة 15:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:00.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس مائل للبروده و غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفى المساء مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب .