"كاثاي باسيفيك" تفصل موظفَين خرقا قيود فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شركة طيران كاثاي باسيفيك في هونج كونج السبت إنها فصلت اثنين من العاملين بالأطقم الجوية ثبتت إصابتهما بالمتحور أوميكرون، وذلك لخرق تعليمات جهات الرقابة الطبية.



وقالت الشركة إنه ثبتت إصابة خمسة من طاقمها الجوي بالفيروس بعد عودتهم من العمل إلى هونج كونج، وإن التحقيق أظهر خرقا خطيرا من جانب بعضهم للبروتوكولات المعمول بها.

وجاء في بيان للشركة "عدم الالتزام بضوابط الرقابة الطبية سيؤدي إلى إجراءات تأديبية. اثنان منهم فقدا عملهما في كاثاي باسيفيك".

وتفرض الضوابط المتبعة قضاء فترة حجر بالمنزل بعد الرحلات الجوية.

وكان مسؤولو الصحة في هونج كونج قد قالوا أمس الجمعة إن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تمكنت من اختراق قيود صارمة لمكافحة المرض إذ سجلت المدينة أول حالة إصابة خارج نظام حجرها الصحي الصارم.

وقالت الحكومة إنها تحقق في ثماني حالات إصابة أخرى بأوميكرون.