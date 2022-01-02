شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطى خلال موجهات مع الاحتلال فى قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطى، اليوم /السبت/، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، في قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها المواطنين الأربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.

يذكرأن، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق،خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية (عابود) شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اقتحم بعدة آليات عسكرية البلدة، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة (العيسوية) شمال شرق القدس المحتلة للمرة الثانية خلال اليوم، فيما اندلعت مواجهات في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان. وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال أزالت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح" التي نشرها الناشطون المقدسيون في شوارع البلدة، إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".

وتشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوعين.