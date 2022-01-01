شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: الوضع فى السودان عصيب.. وملتزمون بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني عبد الفتاح البرهان، تمسك المجلس بتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة" وفي وقتها المحدد، داعيا إلى التحلي بالحكمة لمواجهة الوضع العصيب بالبلاد.

ودعا البرهان - في كلمة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان، أوردتها وكالة الأنباء السودانية، اليوم /السبت/ - جميع السودانيين إلى التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن، موضحا أن التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل ، فالتوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.

ووصف البرهان، الوضع في بلاده بالعصيب، قائلا إن "حجم التحديات والمصاعب والأزمات التي تحيط بكيان الوطن ، وهي في الواقع مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن مواجهتها إلا بالوعي التام".