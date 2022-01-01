شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة: تعليق الدراسة بمجمع القفيل شطر الطالبات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الباحة، أنه سيتم تعليق الدراسة بمجمع القفيل الأكاديمي شطر الطالبات، ليوم غد الأحد، بسبب الاشتباه في إصابة إحدى الطالبات بكورونا.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نظرًا لظهور بوادر اشتباه إصابة إحدى الطالبات بفايروس كورونا كوفيد 19 بمجمع القفيل الأكاديمي (شطر الطالبات)، التابع لكلية العلوم الآداب بالمخواة يوم الخميس الماضي (26 /5/ 1443هـ) .