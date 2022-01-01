شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية.



وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد تسلم الرسالة، خلال لقائه اليوم، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.



وأعرب عاهل البحرين عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين، وما صلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها، مشيدا بالدور الريادي للشيخ نواف الأحمد، في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز العمل العربي المشترك.