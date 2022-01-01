شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الرياض – بمشيئة الله تعالى- تضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الدوادمي وعفيف ، ستبدأ الساعة الـ 8مساءاً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءاً .

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.