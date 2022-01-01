شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين توفر 11 روبوتاً لتعقيم المسجد الحرام يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 11 روبوتاً للتعقيم داخل المسجد الحرام ، وعملت وكالة الخدمات و الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلة في الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على دعم منظومة التعقيم في المسجد الحرام وتوفير الروبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، وتعمل الروبوتات بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.وفق بيان صحفى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بركات ، أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الربوت الواحد من5-8ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8 لتراً، يُستهلك منها لتران كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة ، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من5-15 مايكرومتر ، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط. علماً أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE

ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام من فيروس كورونا والقضاء على جميع الأوبئة.