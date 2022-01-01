شكرا لقرائتكم خبر عن وزير عراقى لـ الخليج 365: لا يمكن الاستغناء عن مصر ونسعى للاستفادة من تجربتها فى الطاقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل الركابى وزير العمل والشئون الاجتماعية بالعراق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العلاقات بين مصر والعراق علاقات متجذرة لا يمكن تلخيصها أو التحدث عنها بكلمة قصيرة ولا يمكن الاستغناء عنها، ونتطلع دوما لتطورها ونأمل فى مستويات أكبر لها بكافة المجالات، فالعراق بحاجة لمصر والعكس صحيح، فمصر والعراق دولتان كبيرتان وهناك اجتماعات مكثفة بين العراق ومصر والأردن على مستوى القادة واللجان التنسيقية والوزراء في مختلف القطاعات خاصة المجالات الاقتصادية والخدمية لتطوير التعاون بين الدول الثلاث.

وأضاف الركابى، في تصريحاته الخاصة، أن هناك تعاونا واسعا مع مصر خاصة في المجال الالصناعى والتجارى وتبادل خبرات في قطاع الطاقة خاصة أن مصر نجحت نجاحا كبيرا في قطاع الطاقة، ووضعها ممتاز والعراق في حاجة للتعاون مع مصر والاستفادة من خبرتها وتجربتها الرائدة فى هذا القطاع.

وتابع: "نأمل أن يستمر التعاون مع الشقيقة مصر سواء فيما يخص أزمة كورونا أو غيرها من المجالات، فلا غنى لنا عن مصر".

وأشار إلى أن وضع العراق جيد فيما يتعلق بإمكانات مكافحة كورونا ، خاصة أنه موضوع مهم كونه يتعلق بصحة المواطنين ، مؤكدا أن العراق أصبح أكثر استقرارا و تجاوز أزماته الكبيرة الأزمة الأمنية ، أزمة الإرهاب ، واستعاد العراق كامل انفتاحه في العلاقات مع أشقائه العرب، وأعرب الركابى عن تفاؤله باستكمال العراق لبقية المراحل المطلوبة وتشكيل حكومة قوية تمثل كافة فئات الشعب العراقى كنتاج للعملية الانتخابية التي تمت منذ شهرين، فعلبنا التفاؤل فقد قطعنا الجزء الأكبر ولا يتبقى إلا القليل.