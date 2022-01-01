معلومات لا تعرفها عن فوائد البقوليات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

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قال مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية إن البقوليات تحتوي على كمية كبيرة من البروتين، تجعلها من الأطعمة المهمة جداً لكبار السن.



وإلى جانب البروتين تضم البقوليات الكثير من الألياف الغذائية، والأحماض الأمينية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحد من الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ومع ذلك حذر خبراء المركز الألماني من البقوليات النيئة، لأنها تحتوي على مواد ضارة بالصحة، لا يمكن التخلص منها إلا بالتسخين أثناء الطهي.

وأضاف المركز الألماني أن البقوليات من الأطعمة المناسبة للنباتيين أو الذين لا يتناولون كميات كافية من اللحوم، والأسماك، أو منتجات الألبان، ويمكن الاستفادة منها بخلطها مع الأطباق المختلفة مثل الحساء، والنشويات، والسلطات، والمقبلات.