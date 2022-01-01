شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمني العراقي ينفي تحليق طائرات "التحالف" بأجواء العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء تفيد بتحليق طيران التحالف الدولي، أو طيران آخر، في سماء العاصمة بغداد.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "طائرات القوة الجوية العراقية ستحلق بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد، خلال ممارسات تخرج الدورة 110 في الكلية العسكرية والتي ستجري في 6 يناير الجاري".