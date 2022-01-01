شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تضىء سماء الرياض فى احتفالات العام الجديد.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة السعودية الرياض، احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد 2022، لتخطف الأنظار بطريقة العرض المبهرة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية.

ونشر حساب موسم الرياض، عبر منصاته على انستجرام وتويتر وفيس بوك، صورا من الاحتفالات بالعام الجديد، صحبها بتعليق: "الألعاب النارية.. تحتفل فى سماء الرياض بدخول سنة جديدة وتأخذ مكانها بين السحب وتسعد كل من يشوف".















