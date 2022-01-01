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الألعاب النارية تضىء سماء الرياض فى احتفالات العام الجديد.. صور وفيديو

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القاهرة - سامية سيد - أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة الرياض، احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد 2022، لتخطف الأنظار بطريقة العرض المبهرة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية.

ونشر حساب موسم الرياض، عبر منصاته على انستجرام وتويتر وفيس بوك، صورا من الاحتفالات بالعام الجديد، صحبها بتعليق: "الألعاب النارية.. تحتفل فى سماء الرياض بدخول سنة جديدة وتأخذ مكانها بين السحب وتسعد كل من يشوف".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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