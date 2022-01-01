شكرا لقرائتكم خبر عن العماد جوزيف عون: الجيش اللبنانى سيظل قادرا على القيام بمهمته المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، بأن يبقى الجيش صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته المقدسة.

وأعرب قائد الجيش اللبناني -في رسالة بمناسبة العام الجديد- عن أمنيته لأن يسوده السلام والاستقرار للبنان، معتبرا أنه فرصة جديدة للحوار والمصالحة. وقال -في رسالته- "نطوى الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، عل 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتوجه بالتحية للعائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، متمنيا أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم.

يذكرأن، قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى "إن الأجهزة الأمنية تعمل بكل جدية لمنع تصدير الشر" كافة الأعمال المخالفة" الى كل الدول العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجى" حسب قوله .