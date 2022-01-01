الصين تنشر صورا للمريخ من مركبة "تيان ون-1" المدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قامت وكالة الفضاء الصينية، اليوم السبت، بنشر سلسلة من الصور لكوكب المريخ أرسلها المسبار الصيني المداري "تيان ون-1".



وذكرت الوكالة، في بيانها، أن المسبار يعمل في مدار المريخ على مدى 526 يوما، على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض. واستغرقت فترة نقل الصور حوالي 19.5 دقيقة.

تم إطلاق هذا المسبار الصيني في 23 يوليو 2020 من المطار الفضائي وينتشانغ بجنوب البلاد، باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة CZ-5.

بعد هبوط وحدة الإنزال، يستمر المسبار المداري في التحرك حول المريخ، منجزا دورة كاملة حول الكوكب خلال يومين مريخين (24 ساعة و 39 دقيقة).

والمهمة الرئيسية لهذا المسبار، تكمن في إعادة بث المعلومات من مركبة المريخ الصينية.