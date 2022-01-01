شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز مسارات تكنولوجيا المستقبل في 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تستمر "وايمو" لغوغل اختبار مركباتها ذاتية القيادة في مدن أمريكية مختلفة في 2022، فيما تضيف مجموعة فيس بوك التي باتت "ميتا"، لبنة جديدة إلى مشروعها "ميتافيرس"، وهو عالم مواز يمكن الوصول إليه عبر تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز.



بدائل اللحوم النباتية

يتوقع رئيس شركة الاستشارات في الولايات المتحدة Fabernovel ديفيد بشيري، أن تكون 2022 "سنة ظهور الأطعمة المصنّعة من البروتينات النباتية".

فمن نيويورك إلى سان فرانسيسكو، أصبحت بدائل اللحوم أساسية للكثير من الأسر، بفضل Beyond Meat وImpossible Food اللتين أصبحت أغذيتهما النباتية أقرب في الملمس والنكهة والسعر إلى شريحة لحم البقر المفروم.

ويتوقع أن يبلغ حجم سوق اللحوم النباتية العالمية 35 مليار دولار بحلول 2027، بعدما كان يقتصر على 13.5 مليار دولار في 2020. ويعود الفضل الأساسي في ذلك إلى التوسع خارج الولايات المتحدة، بسب تقرير لـ Research and Markets.

وهذا المنحى يشمل أيضاً الأجبان، إذ أطلقت علامة Babybel التجارية هذه السنة منتجات نباتية.

شهدت المرحلة الأولى من تاريخ شبكة الإنترنت إنشاء المدونات والمواقع الإلكترونية ، مثل "ياهو" أو إي باي" أو "أمازون". أما مرحلة الويب 2.0، أي الحالية، فتطغى عليها الشبكات الاجتماعية ومشاركة المحتوى.

ويلاحظ المحلل المستقل المتخصص في سيليكون فالي بنديكت إيفانز أن المنصات مثل "فيس بوك" و"يوتيوب" تتحكم في المواقع و"تحصّل العائدات الإعلانية".

شهادات "NFT"

وتقوم هذه المرحلة الجديدة على تقنية "بلوك تشين" التي أتاحت بروز العملات المشفرة، بتكوين واإيثيريوم وسواهما، واتساع مبيعات شهادات الأصالة لمواد رقمية "ان اف تي".

ويرى ديفيد بشيري أن 2022 ستشهد مزيداً من "التمويل اللامركزي" الذي سيصبح جزءاً "من الحياة اليومية".

وجمعت مدينة ميامي في فلوريدا أكثر من 20 مليون دولار من عملتها المشفرة التي ابتُكرت بالتعاون مع CityCoins ، وهو بروتوكول مفتوح المصدر مصمم للبلديات التي تبحث عن طرق بديلة لجمع الأموال.

واعتمدت نيويورك أيضاً هذه التقنية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن لهذه التقنيات أثر بيئي سلبي كبيرا، للاحتياجات الكهربائية الهائلة لشبكات الكمبيوتر ومراكز البيانات التي تشكّل وصلات "بلوك تشين".

أثارت القوة الهائلة لشركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة بـGAFA أي "غوغل، و"آبل" و"فيس بوك" و"أمازون" غضب السلطات لسنوات. وتتخذ أوروبا إجراءات ضدها ، وتعمل روسيا والصين على تأطير أنشطتها أو فرض الرقابة عليها، وفي 2021 ، أصبحت الولايات المتحدة تملك ما يلزم لخوض المعركة.

قانون المنافسة

وترتكز السلطات الأمريكية في ذلك على قانون المنافسة، بعد رفععدد كبير من التحقيقات والدعاوى القضائية ضد هذه الشركات المتهمة بإساءة استخدام مركز مهيمن.

وترى هيئة المنافسة الأمريكية مثلاً أن "فيس بوك" اشترت "إنستغرام" و"واتس اب" لسحق أي خطر منافسة في المستقبل.

أما النواب الأمريكيون فوافقوا بدورهم على مستوى اللجان على مشاريع قوانين تحدّ من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

الابتزاز الرقمي

كما أن الاتساع الكبير في استخدام العملات المشفرة يقلق الجهات المشرّعة ومن المتوقع أن تستمر هجمات برامج الفدية وسرقة البيانات السرية على نطاق واسع في 2022.

ويساهم ارتفاع قيمة العملات المشفرة وصعوبة مواجهة قراصنة الكمبيوتر، في ازدهار الابتزاز الرقمي، وهو عبارة عن اختراق شبكة كمبيوتر مؤسسة ما وطلب فدية بالعملة المشفرة في مقابل الرمز الذي يمكّنها من التحكم مجدداً في أجهزتها.

السنة الأكثر كلفة وخطورة

وتشير شركة SonicWall للأمن السيبراني إلى "تسجيل 495 مليون هجوم فدية" حتى أكتوبر (تشرين الأول)، ما جعل 2021 "السنة الأكثر تكلفة والأكثر خطورة" في هذا المجال.

وكتبت كبيرة مسؤولي الاستعلام في شركة "مانديانت" للأمن السيبراني ساندرا جويس "في 2022، سيكون الموضوع الرئيسي بالنسبة لي ولزملائي هو برنامج الفدية، إنه أمر مربح للغاية".