شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية العام الجديد.. الصحة تعلن عن إصابة 846 حالة بكورونا وهذا هو عدد المتعافين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة. وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 262 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 542,115 حالة تعافي، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8878 حالة وفاة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه ‏مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهرا. وأضاف :” نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة” .

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