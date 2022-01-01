إيران.. حريق كبير في أكبر مصافي الغاز جنوبي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في أكبر مصافي الغاز الإيراني جنوبي البلاد.



وذكر التلفزيون الإيراني، اليوم، أن حريقاً واسع النطاق اندلع في المنصة رقم 16 في حقل بارس للغاز الذي يعد أكبر حقل للغاز في إيران.

وأضاف أن "المنصة تضررت نتيجة الحريق في حقل بارس الواقع بمدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران".

فيما قالت وكالة أنباء "جوان" الإيرانية إن الحريق حدث بسبب تسرب غاز في المنصة رقم 16 في حقل بارس الجنوبي، مشيرة إلى أن "إنتاج الغاز مستمر دون انقطاع".

وتشهد إيران بين الحين والآخر حرائق في مناطق متفرقة، لا تعلن السلطات أسبابها في أغلب الأحيان.