الصين تودّع 2021 بحصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أنهت الصين الأسبوع الأخير من 2021 بأكبر عدد إصابات محلية بفيروس كورونا في 7 أيام منذ نجاحها في مكافحة الجائحة في بادئ الأمر قبل عامين.



وذلك على الرغم من اتخاذ مجموعة من أشد الإجراءات صرامة في العالم للحد من تفشي المرض.

وسجلت لجنة الصحة الوطنية، السبت، 175 إصابة محلية جديدة في 31 ديسمبر/كانون الأول، ليرتفع عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي في الأسبوع الماضي إلى 1151.

وكانت معظم الإصابات ترجع لتفش جديد في مدينة شيان في شمال غرب البلاد التي يقطنها 13 مليون نسمة.

ومن المرجح أن يزيد انتشار المرض في شيان عزم السلطات على مكافحة انتقال العدوى على نحو سريع، وفرضت الحكومة إغلاقاً على المدينة لمدة 10 أيام.

ورصدت السلطات الصحية في المدينة حتى السبت 1451 إصابة محلية منذ 9 ديسمبر/كانون الأول، وهي أعلى حصيلة تسجلها مدينة صينية في 2021.

وعلى الرغم من أن الصين تسجل إصابات تقل بكثير عن غيرها من بلدان العالم فإن الحيلولة دون ظهور أي تفشي كبير للمرض في 2022 سيكون مهما في ظل استضافة بكين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/شباط.