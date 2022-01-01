بالارقام.. إيطاليا تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إيطاليا رقماً قياسياً لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة أمس الجمعة، أكثر من 144 الف حالة إصابة جديدة.



وطبقاً لبيانات رسمية، توفي 155 شخصاً، بسبب فيروس كورونا، خلال 24 ساعة- أي أقل مما كان عليه أمس الأول الخميس.

وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت معدلات حالات الإصابة اليومية، أقل من 30 ألف، لكن ارتفعت أعداد الإصابة بشكل كبير، خلال موسم العطلات، حيث تم إجراء حوالي 1.15 مليون اختبار، أي أكثر مما كان عليه من قبل.

وقررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة، هذا الأسبوع، بسبب انتشار الفيروس ومتحور "أوميكرون" شديد العدوى.

واعتباراً من العاشر من يناير ( كانون الثاني) يناير، لن يتم السماح إلا لهؤلاء المطعمين أو ممن تعافوا من فيروس كورونا، بدخول الفنادق ومراكز المؤتمرات ووسائل النقل العام، للمسافات القصيرة والطويلة، ومصاعد التزلج والحفلات.