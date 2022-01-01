شركة جوجل توقف تحديثات هواتف Pixel (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تجري شركة جوجل حاليا تحقيقات بعد تلقيها شكاوى بشأن ما أعلنت عنه من تحديثات برمجية في ديسمبر المنتهي لهواتف بيكسل 6 و بيكسل 6 برو.



وحسب موقع "ذا فيرج"، عيوب برمجية في التحديثات التي أعلنت عنها الشركة للهاتفين تسببت في إلغاء مكالمات هاتفية وضعف الشبكة.

ولحل هذه المشكلة، أعلنت الشركة رسميا عن تعطيل كافة التحديثات لإجراء التعديلات اللازمة عليها، واعادة طرحها للتطبيق على هواتف بكسل الجديد نهاية يناير الجاري.

وشملت تحديثات ديسمبر المعيبة من جوجل لهواتف بيكسل، توفير خاصية الشحن اللاسلكي بسعة 23 وات، مع عدد من التحديثات على نظام التشغيل تحسن من اسلوب استخدام الهواتف.

والمشكلات الجديدة التى وقعت فيها شركة جوجل مع هواتف Google Pixel 6 وضعت الشركة في حرج كبير، في الوقت الذى تتباهي فيه جوجل بأن الهواتف تعتبر من أفضل هواتف أندرويد تم إطلاقها في الربع الأخير من عام 2021 .