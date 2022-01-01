شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف العربي يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في جبهات مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، غارات مكثفة على مواقع و تمركزات لميليشيا الحوثي، في الجبهات الجنوبية لمأرب.



وذكرت قناة (اليمن الإخبارية) أن قوات الجيش اليمني والمقاومة قامت باستهداف آليات ومواقع لميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب.. مضيفة أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية، وتدمير آليات وأطقم عسكرية تابعة لها.