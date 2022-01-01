شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 5 آلاف بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم السبت تحت مستوى 5 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.



وسجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 4310 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.