شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل إصابات قياسية بفيروس كورونا‭ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن في حين استعدت البلاد لاحتفالات خافتة بالعام الجديد، حيث مُنعت الكثير من الاحتفالات التي تُستخدم فيها الألعاب النارية وصدرت التعليمات للسكان بوضع الكمامات.



وتزيد الإصابات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على حاجز 200 ألف حالة لثالث يوم على التوالي، وسُجل العدد القياسي السابق وهو 208099 حالة يوم الأربعاء.