شركة «بوز» تعزز محفظتها في الإمارات بمنتجات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة «بوز» العالمية عن طرح سماعات QuietComfort® 45 الجديدة والتي ستحل مكان نُسختها السابقة QuietComfort 35 II. وتتمتع السماعات الجديدة بمزايا مبتكرة مثل ميزة إلغاء الضجيج المُحسّنة لضمان تجربة استماع فورية وهادئة تماماً في أي مكان، إضافة إلى نمط التوعية الجديد الذي يسمح للمستخدمين بالتواصل بسهولة مع العالم المُحيط، وخاصية العزل الصوتي المطوّرة لإجراء المكالمات الهاتفية بمنتهى المرونة، وبطارية قابلة للاستخدام 24 ساعة بعملية شحنٍ واحدة. وتحتفظ السماعات الجديدة بالمزايا لسابقتها مع أداء صوتي مذهل، وتجربة أكثر راحة واستقراراً طوال اليوم، فضلاً عن تزويدها بأدوات تحكم بسيطة، ومزايا اتصال ذي كفاءة عالية، بالإضافة إلى تحديث تصميمها المبتكر الذي ساهم في جعلها أحد أبرز الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء. وتتوافر السماعات الجديدة في السوق الإماراتي منذ نوفمبر الماضي، عبر محلات Bose ومجموعة من الموزعين.



وقال ميهول تريفيدي، مدير الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء لدى «بوز»: تختص السماعات الجديدة بمزايا تجعل منها ابتكاراً جيداً، حيث حرصنا من البداية على تطوير هذا المُنتج ليضمن تجربة صوتية أفضل وأكثر سهولة لملايين المُستخدمين في جميع أنحاء العالم. وأكد عملاؤنا على مدى سنوات بأن المزيج المتوازن للخواص والمزايا ساهم في تفرّد السماعات وجعلها خياراً جيداً للمستخدمين.

وتتميز السماعات الجديدة بنمطين أساسيين يرتكز كلاهما على نظام إلغاء الضجيج النشط والجديد وحزمة المكوّنات الإلكترونية الجديدة. وعند استخدام وضع QUIET، يتم دمج الميكروفونات الموجودة داخل غطاء الأذن وخارجه مع شريحة رقمية خاصة لاستشعار الأصوات غير المرغوب فيها وقياسها والاستجابة لها في الترددات متوسطة المدى، بما يشمل الأصوات التي تكون عادةً في قطارات الركاب والمساحات المكتبية المزدحمة والمقاهي. ويُساعد ذلك على تخفيف أثر تسرّع وتقطّع الصوت المرتبط بتقنية إلغاء الضجيج من بوز إلى جزءٍ صغير من جزء بالألف في الثانية، ما يتيح ضبط الصوت كلياً.

وتُتيح السماعات تشغيل خاصية إلغاء الضجيج لإجراء المكالمات وتوجيه الأوامر الهاتفية بسهولة أكبر. وتعمل مصفوفة الحُزم الدقيقة على عزل صوت المُستخدمين، بينما تقوم مصفوفة الحجب الخاصة بإلغاء واستبعاد أي ضجيجٍ مُحيطي ومنع تداخله مع المكالمات الهاتفية، مما يضمن للأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء العمل والمساعدين الشخصيين سماع الكلام بمنتهى الوضوح، ويُمهد لعقد اجتماعات أكثر إنتاجية وإجراء مكالمات فيديو بصوت أكثر نقاءً، وضمان استجابة أكثر فعالية لخاصية المساعد الشخصي الافتراضي، بما يشمل أوامر الإملاء النصي وتحديد الاتجاهات للتحكم في تقنيات المنزل الذكي.

وتمتاز السماعات بتصميمٍ أنيق مقارنة بسابقتها، مع الاحتفاظ بجميع عناصر التصميم التي جعلت منها سماعات كلاسيكية، بالإضافة إلى مزايا الراحة والاستقرار التي تجعل منها خياراً مثالياً للاستخدام اليومي. وتتميز السماعات بتصميم جديد خالٍ من الطيات والتعرّجات في المواد اللينة، في حين استُبدلت الفجوات بين المكونات بتعديلات أكثر سلاسة، ما يوفر تصميماً متيناً وخفيف الوزن وقابلاً للطي بشكل مسطح لضمان حمل السماعات بسهولة في الحقيبة، إلى جانب ذلك، تتوفر السماعات بلونين مميزين هما الأسود والأبيض المائل للرمادي.