كيف شجعت «أوبو» عملاءها على الاحتفال بالعام الجديد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شجعت شركة الهواتف الصينية العملاقة «أوبو» عملاءها على الاحتفال بالعام الجديد مع «رينو6 برو 5G»، الهاتف الذكي المثالي لالتقاط صور وفيديوهات الألعاب النارية والاحتفالات المدهشة وأجمل اللحظات برفقة العائلة والأصدقاء.



وأصبح التصوير والتقاط أفضل الفيديوهات أسهل من أي وقت مضى، بفضل كاميرا الهاتف الرباعية بدقة 50 ميغابكسل والمُزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وميزاتها المبتكرة الأخرى التي تمنح هواة التصوير الفوتوغرافي القدرة على التقاط صور مذهلة بسهولة تامة.

وتم تضمين ميزات الصور والفيديو المتطورة في التصميم الأنيق والبسيط للهاتف، بما في ذلك الخاصية الأولى من نوعها في العالم «فيديو بورتريه البوكيه» وميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها وتحسينها، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو لا تُنسى مع تأثير سينمائي ساحر سواء عند استخدام الكاميرات الأمامية أو الخلفية، حيث يُمكن تطبيق تأثيرات البوكيه التي تشبه تأثير الكاميرات الاحترافية على مقاطع الفيديو بضغطة واحدة فقط.

وتأتي كاميرا الهاتف الأساسية مزودة بحساس الصور سوني IMX766 فائق القوة لتعزيز النطاق الديناميكي للصورة، خصوصاً في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما ينتج عنه لقطات ليلية احترافية لمظاهر الاحتفالات بداية من الألعاب النارية التي تتلألأ في السماء إلى إضاءات وأنوار الحفلات الأخّاذة.

بالإضافة إلى كل ذلك، تضمن إمكانات وميزات التركيز التلقائي المتقدمة للهاتف أن يكون العنصر المُراد تصويره في بؤرة تركيز العدسة بشكل دائم، مما يجعله الهاتف المثالي للصور الجماعية والعائلية. ويوفر الهاتف أيضاً أدوات تحرير الصور بشكل إبداعي وسهل في الوقت نفسه، مثل لوحة ألوان بقوة الذكاء الاصطناعي لسهولة ضبط وتعديل المحتوى الذي تم تصويره.

أما فيما يتعلق بأداء البطارية، فلا داعي للقلق مطلقاً بشأن نفاد طاقتها وتفويت اللحظات المهمة بفضل تقنية الشحن السريع الجديرة بالثقة من أوبو، والتي تمنح شحناً كاملاً في 30 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التصميم الأنيق للهاتف بسُمك 7.99 مم ووزن يبلغ 188 غراماً فقط أن تنتقل من حفل إلى آخر بكل سلاسة وخفّة.