روبوت ياباني يساعد على التخلص من التوتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

طورت شركة يابانية روبوتا يساعد على تخفيف حدة الضغط العصبي والتوتر لدى الأشخاص المنهكين ذهنيا.



ووفقا لموقع "انغاجيت" التقني، فإن شركة "Yukai Engineering" طورت روبوت "أماغامي هام هام" يقوم بقضم أطراف أصابع الشخص، الذي تظهر عليه علامات التوتر.

وأوضحت الشركة أن "الإحساس الممتع إلى حد ما"، الذي يوفره الروبوت سوف يمنح المستخدم الشعور بالراحة ويساعده على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية.

وقالت الشركة إن "اللعب عن طريق القضم هو وسيلة للتعبير عن المشاعر المختلفة دون كلمات.. كما يوفر راحة نفسية لا توصف"، مضيفة أن "الكثير من الناس يستمتعون بشعور اللعب مع الحيوانات الأليفة والأطفال، لذا، يوفر "أماغامي هام هام" الشعور نفسه عن طريق أشكال لعب مختلفة من القضمات، فهو لا يوفر الراحة فحسب، بل يقلل من التوتر ويساعد على الشفاء كذلك".

وأكد تسوباسا توميناغا، الرئيس التنفيذي للشركة ومخترع الروبوت أنه: "يحب معظم الناس إحساس القضم، لكنهم يعرفون إنه لمدة زمنية معينة، لأنهم بحاجة إلى تعليم أطفالهم أو حيواناتهم الأليفة لإيقاف هذه العادة مع مرور الوقت حتى لا يعتادوا عليها مع تقدم العمر".

وأضاف أن "الروبوت لا يقضم إصبعًا تلقائيًا، فقط عندما يضع المستخدم إصبعه في فمه المصنوع من القماش الناعم، توفر خوارزمية الروبوت، التي تسمى (هامغوريتم)، 20 أسلوبا مختلفا للقضم.. لا يوجد وصف محدد للأنماط المختلفة، ولكن يبدو أن جميعها لطيفة".

وأضافت الشركة أنه سيتم إطلاق المشروع في الربيع المقبل، حيث يتوقع أن يكون سعره حوالي 40 دولارا.