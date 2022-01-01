شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الأردن لدى واشنطن تحذر الأردنيين فى كولورادو بسبب حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت السفارة الأردنية فى الولايات المتحدة بالأردنيين في ولاية كولورادو المتأثرة بالحرائق، توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة هناك، وأشارت السفارة على صفحتها فى موقع "تويتر" إلى أهمية الاتصال على رقم طوارئ السفارة في الحالات الطارئة.

وكان حريق قد اندلع فى أحراج تقدر مساحتها بـ1600 فدان قرب مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، وشرّد الآلاف.