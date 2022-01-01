شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق،خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية (عابود) شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اقتحم بعدة آليات عسكرية البلدة، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة (العيسوية) شمال شرق القدس المحتلة للمرة الثانية خلال اليوم، فيما اندلعت مواجهات في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان.
وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال أزالت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح" التي نشرها الناشطون المقدسيون في شوارع البلدة، إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".
يذكرأن، استشهد شاب فلسطينى، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية المحتلة.
كان الشاب أمير عاطف ريان (37 عاما) أصيب بجروح حرجة.. وقالت مصادر طبية، إنه أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلى طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقا عن استشهاده.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق هذا الشاب تعد إمعانا في سياسة القتل لأجل القتل، التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.