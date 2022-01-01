شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة عمليات بغداد تكشف عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قيادة عمليات العاصمة العراقية، عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وفق "السومرية نيوز".

وجاء في وثيقة صادرة عن المقر المتقدم في لقيادة عمليات بغداد، ما نصه: "وردت معلومات مؤكدة من مصادرنا تفيد في نية عناصر خارجة عن القانون استهداف السفارة الأمريكية في نفس توقيت الضربة الأمريكية التي استهدفت الشهيدين أو فجراً، ومن المحتمل أن يكون الاستهداف من شارع فلسطين أو الشعلة".

من ناحية آخرى، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن إحباط تعرض لتنظيم داعش شمال محافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 23 ولواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تمكنت من احباط تعرض شنه عناصر فلول داعش الارهابي على منطقة الصفرة شمال ديالى".