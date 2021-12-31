شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يؤكد حرص بلاده على مواصلة دعمها لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، حرص بلاده على مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره، مجددًا التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته إلى التنمية والأمن والسلام.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك؛ لبحث العلاقات الثنائية.



واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - تطورات الأوضاع خاصة الإنسانية والمستجدات على الساحة اليمنية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، ثمن رئيس الوزراء اليمني، الجهود التي تبذلها الإمارات ودعمها الأخوي لليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية، مشيدًا بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودوره المحوري في نصرة الشعب اليمني على مختلف المستويات.