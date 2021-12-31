شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط قذائف وقنابل هاون وصواريخ جراد في نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط قذائف وقنابل هاون وصواريخ جراد في محافظة نينوى.



وأفادت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - بأنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود عتاد جنوب مطار تلعفر في محافظة نينوى، وعلى الفور خرجت قوة إلى المنطقة المُشار إليها".



وأضافت أنه "بعد البحث والتفتيش تم العثور على قنابل هاون وقذائف وصواريخ جراد"، لافتة إلى أنه تم معالجة المواد وتدميرها من قبل مفرزة المعالجة القيادة.