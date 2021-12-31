شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: مقتل 100 عنصر إرهابي وتدمير 11 آلية خلال 19 عملية استهدفت الحوثيين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 100 عنصر إرهابي. جدير بالذكر أن التحالف كان قد كشف عنأدلة تشير لاستغلال الحوثيين للأعيان المدنيةفي شن هجمات ضد بعض المناطق في المملكة. أدلة تشير لاستغلال الحوثيين للأعيان المدنية

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